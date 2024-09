Maignan fa tremare il Milan in vista del derby, Torriani debutta in prima squadra

CHAMPIONS LEAGUE

Il portiere francese, che aveva chiamato l'assistenza dello staff medico per problemi muscolari, è usicto dopo essere stato colpito al ginocchio da Tomori

Maignan, serata da dimenticare: dentro il baby Torriani























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una serata da dimenticare per il Milan e per il suo portiere Mike Maignan. Il francese, che aveva chiamato l'assistenza dello staff medico per due volte nel primo tempo per i problemi muscolari (contusione alla coscia destra), è stato colpito involontariamente al ginocchio da Tomori dopo un'uscita su Diogo Jota a inizio ripresa. Il numero uno rossonero è stato costretto a uscire e al suo posto è entrato il giovane Lorenzo Torriani, classe 2005.

Nelle prossime ore andranno valutate le condizioni di Maignan per l'impegno importantissimo di domenica sera: il derby con l'Inter. Nel caso toccherebbe ancora al giovane portiere che ha debuttato in una partita ufficiale con il Liverpool, dopo essersi messo in luce nelle amichevoli estive negli Stati Uniti con il Manchester City e il Barcellona. Con il k.o di Sportiello, sarebbe lui il sostituto del francese nella stracittadina di San Siro. Torriani è nato e cresciuto calcisticamente nel Milan dal 2011, facendo tutta la trafila nelle giovanili, dai Pulcini alla prima squadra, alla quale si è unito per la prima volta nell’estate del 2022 per prendere parte al ritiro estivo.