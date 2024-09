Milan, nubi sul futuro di Fonseca: contatti Ibrahimovic-Terzic. Piace Tudor

LA CHIAMATA

Il tecnico portoghese è in crisi di risultati e gioco. Il derby contro l'Inter potrebbe già essere decisivo per una svolta in panchina. Piace anche Tudor

Nuvoloni neri all'orizzonte a Milanello e la panchina di Paulo Fonseca, dopo una vittoria nelle prime cinque partite ufficiali in stagione, è più che traballante. Nella tempesta di fischi, contestazioni e critiche in cui si trova il Milan a pochi giorni dal derby contro l'Inter, il futuro del tecnico portoghese è più che in bilico e proprio la stracittadina contro i nerazzurri, che il Diavolo ha perso nelle ultime sei occasioni di fila, rischia di essere un punto di non ritorno per l'attuale progetto tecnico.

Dopo le (tante) reti in fotocopia incassate contro Torino, Parma e Lazio, il 4-0 in meno di trenta minuti estratto dal cilindro contro il malcapitato Venezia sembrava aver portato un po' di serenità nell'ambiente milanista, ma la brutta figura fatta contro il Liverpool nell'esordio nella nuova Champions League ha fatto traboccare il vaso di Pandora. Non tanto per la sconfitta, che contro i Reds può comunque starci anche a San Siro, quanto per il modo in cui è arrivata con una squadra, il Milan, sembrata inerme davanti agli inglesi e soprattutto privo di idee di gioco anche dopo l'immediato vantaggio.

Nel postpartita nessuno ha parlato di esonero, ma il malumore serpeggia nei corridoi di Milanello e un eventuale cambio tecnico non è più così impensabile in una situazione che ricorda molto da vicino quella vissuta a Napoli la stagione scorsa. Ci sarebbero anche i primi nomi sulla lista per eventualmente sostituire Fonseca nel caso di un tracollo nel derby contro l'Inter.

Uno dei profili preferiti da Zlatan Ibrahimovic è Igor Tudor che si è lasciato malamente con la Lazio al termine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato da MilanNews.it però, lo stesso Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan - che proprio da San Siro ha fatto trasparire un certo nervosismo - avrebbe avuto un colloquio con l'entourage di Edin Terzic, ex tecnico del Dortmund portato fino alla finale dell'ultima Champions League e ora svincolato. Proprio il tedesco potrebbe essere la prima scelta in caso di scossone.