Milan, torna anche Dida: allenerà i portieri del settore giovanile

Nelson Dida è pronto a tornare al Milan. Dopo Boban e Maldini, un'altra "Legends" rossonera potrebbe rivestire di rossonero tornando dove ha vinto tutto in carriera. Il portiere brasiliano sarebbe a un passo dall'accordo con il Milan per diventare l'allenatore dei portieri del settore giovanile, potendo svolgere lo stesso compito anche per la prima squadra femminile. Dida ha chiuso la carriera da calciatore solo nel 2015 a 42 anni.