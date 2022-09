Milan, Tonali ha rinnovato: contratto fino al 2027

Il Milan blinda Sandro Tonali. Attorno alle 16 il centrocampista rossonero si è presentato in sede per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto fino al 2027. Prolungamento di un solo anno (l'attuale scadeva il 30 giugno 2026), ma ingaggio più che raddoppiato: passerà dagli attuali 1,2 milioni a stagione, per arrivare a sfiorare i 3 milioni bonus inclusi. Il giocatore ha lasciato Casa Milan attorno alle 17.30, ora si attende solo l'ufficialità. Gongola anche Stefano Pioli, che vede la conferma di uno dei suoi fedelissimi, tra i principali protagonisti della trionfale cavalcata scudetto della scorsa stagione.