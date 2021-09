Milan, tegola Florenzi: deve operarsi al ginocchio

QUI MILAN

L'esterno ha scelto l'intervento per risolvere un problema meniscale, con l'Atalanta si rivedono Kjaer e Messias, Ibra dopo la sosta

Il Milan perde Alessandro Florenzi per infortunio. Dopo il consulto medico svolto in mattinata è stato infatti deciso che l'esterno rossonero dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere un problema al menisco. L'operazione è già stata programmata per venerdì e una volta conclusa saranno più chiari i tempi di recupero, ma si prevede circa un mese di stop. Contro l'Atalanta tornerà a disposizione Simon Kjaer e potrebbe scattare la convocazione anche per Junior Messias. Zlatan Ibrahimovic rientrerà invece dopo la sosta. Getty Images

Il difensore danese era rimasto fuori a scopo precauzionale contro l'Atletico, ma era già tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque pronto al rientro. Il fantasista brasiliano invece stava lavorando per recuperare il ritardo di condizione e la sfida di Bergamo potrebbe essere l'occasione di vederlo esordire in rossonero.

Ci vorrà ancora un po', invece, per rivedere in campo Ibra, che dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per il match di San Siro col Verona del 16 ottobre. Lo svedese per altro potrà recuperare con calma, visto che nelle ultime ore c’è stato un confronto tra lo staff medico della Svezia e quello del Milan e si è deciso di lasciare il centravanti a Milanello nonostante l'iniziale convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Kosovo e Grecia.

Tempi invece più lunghi per Krunic e Bakayoko, che però sono usciti dall'area medica e hanno cominciato il percorso di riatletizzazione. Nessun problema invece per Brahim Diaz, nonostante la tendinite al ginocchio che lo ha costretto a uscire anzitempo contro i Colchoneros: con l'Atalanta ci sarà.