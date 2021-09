Milan, Ibra non risponderà alla convocazione della Svezia

LA DECISIONE

Dopo un confronto tra i due staff medici, si è deciso che l’attaccante resterà a Milanello

Negli ultimi giorni aveva fatto molto discutere la decisione, da parte del commissario tecnico svedese Janne Andersson, di convocare Zlatan Ibrahimovic per le sfide di qualificazioni ai Mondiali contro Kosovo e Grecia nonostante l’attaccante del Milan sia ai box praticamente da inizio stagione (fin qui solo una manciata di minuti in campo, con gol, contro la Lazio), ma oggi arriva una buona notizia per i tifosi rossoneri: Ibra non lascerà l’Italia. Getty Images

Nelle ultime ore c’è stato infatti un confronto tra lo staff medico della Svezia e quello del Milan per valutare meglio le condizioni attuali di Ibra e si è deciso di lasciare il centravanti a Milanello nonostante la convocazione della sua Nazionale. Zlatan, che ha già saltato Euro 2020 per l’operazione al ginocchio, sarebbe felicissimo di tornare in Nazionale, ma deve fare i conti con l’età che avanza e con un fisico che non è più in grado di reggere determinati ritmi.

Davanti c’è una stagione lunga e impegnativa, per questo il Milan gli ha consigliato di restare a Milano a curarsi e lo staff medico scandinavo ha deciso di lasciar perdere la sua convocazione almeno per questa sosta. Pioli lo aspetta in campo dopo la sosta per la sfida di San Siro con il Verona.

