Milan, Tapiro d'oro a Donnarumma: "Papera? Capita..."

01/04/2019

La prima volta di Gigio Donnarumma. Il portiere del MIlan ha ricevuto il Tapiro d'oro per l'errore di Genova contro la Sampdoria: "Capita. Che devo fare...". Raggiunto da Staffelli per Striscia la Notizia il rossonero ha continuato: "I compagni mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita. Con l'Udinese abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato". Poi scherza su un possibile futuro al Monza di Berlusconi: "Sì, mi ha già chiamato".



Infine, Gigio Donnarumma riceve dal Gabibbo il Premio per la miglior papera dell’anno.