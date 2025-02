Milan, Sottil: "Cresciuto con Ibra, Pato e Dinho: rossonero fin da bambino"

Riccardo Sottil si è presentato così ai tifosi del Milan: "Per prima cosa, volevo ringraziare la Fiorentina, il presidente Commisso, il direttore Pradé e Raffaele Palladino, perché mi hanno permesso di prendere questo treno molto importante per me - le parole del neo acquisto rossonero in conferenza stampa -. Voglio ringraziare anche l'ad Furlani, Ibrahimovic e Moncada per aver creduto in me. Avevo un debole per Pato, Zlatan non lo cito neanche perché quando c'era lui, con Pato e Dinho... Sono cresciuto con quel Milan. È una passione che ho sin da quando sono bambino".