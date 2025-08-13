Ibra, Chiellini e Totti "Icone" di EA Sports FC 26

Delle dodici nuove ICONE in arrivo, sette sono calciatori ritirati di recente. La classe di ICONE di FC 26 permette ai fan di giocare e celebrare le leggende che hanno contribuito a plasmare il calcio moderno. I giocatori possono utilizzare la nuova classe di ICONE nella modalità competitiva di Football Ultimate Team™, sfruttando un dribbling più fluido, passaggi più veloci, maggiore resistenza e un controllo fantastico. Per i fan dei Club in FC 26, alcune delle nuove ICONE faranno parte dei 13 giocatori storici che ispirano Archetipi distinti, offrendo ai fan la possibilità di adattarli al proprio stile di gioco. Ciascuno dei nuovi Archetipi avrà un set di caratteristiche uniche e un’esperienza di personalizzazione rinnovata, dando ai fan maggiore controllo su come sviluppare il proprio Pro.