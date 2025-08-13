Ibra, Chiellini e Totti "Icone" di EA Sports FC 26

© Ufficio Stampa
Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha presentato la nuova classe ufficiale di ICONE di EA SPORTS FC 26, che include le ICONE più richieste di sempre dai fan. La classe di quest’anno unisce leggende del calcio maschile e femminile delle generazioni recenti che hanno ispirato tifosi in tutto il mondo con il loro talento straordinario. Tutte le nuove ICONE maschili sono già disponibili in FC Mobile, mentre i fan che prenoteranno EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition entro il 26 agosto riceveranno una delle quindici ICONE (non trasferibile) a partire dal lancio in Accesso Anticipato.
La classe di ICONE di EA SPORTS FC 26 include:
Zlatan Ibrahimović
Alex Morgan
Andrés Iniesta
Toni Kroos
Caroline Seger
Giorgio Chiellini
Sissi
Francesco Totti
Marcelo
Steffi Jones
Oliver Kahn
Cha Bum-Kun
Delle dodici nuove ICONE in arrivo, sette sono calciatori ritirati di recente. La classe di ICONE di FC 26 permette ai fan di giocare e celebrare le leggende che hanno contribuito a plasmare il calcio moderno. I giocatori possono utilizzare la nuova classe di ICONE nella modalità competitiva di Football Ultimate Team™, sfruttando un dribbling più fluido, passaggi più veloci, maggiore resistenza e un controllo fantastico. Per i fan dei Club in FC 26, alcune delle nuove ICONE faranno parte dei 13 giocatori storici che ispirano Archetipi distinti, offrendo ai fan la possibilità di adattarli al proprio stile di gioco. Ciascuno dei nuovi Archetipi avrà un set di caratteristiche uniche e un’esperienza di personalizzazione rinnovata, dando ai fan maggiore controllo su come sviluppare il proprio Pro.
Zlatan Ibrahimović (Target)
Alex Morgan (Finisher)
Toni Kroos (Maestro)
Oliver Kahn (Shot Stopper)
Andrés Iniesta (Creator)
“Sono entusiasta di poter ampliare la mia eredità come ICONA in FC 26 - ha dichiarato la leggenda della USWNT, Alex Morgan - . Essere riconosciuta tra le ICONE del gioco è un onore, e spero di continuare a ispirare la prossima generazione di giocatori che sognano di lasciare il segno in campo”.
“Qualsiasi cosa dicano, Zlatan è tornato - ha dichiarato l'atleta in copertina di FC 26 Ultimate Edition, Zlatan Ibrahimović - . Per i fan che hanno sempre creduto in me, ora potete giocare nei panni di Zlatan, come ICONA, e non poteva che essere così”.
Come parte dell’impegno continuo di EA SPORTS FC nell’ascoltare il feedback della community, i giocatori di FC Mobile possono unirsi subito al gioco, con tutte le nuove ICONE maschili ora disponibili in FC Mobile. FC Mobile celebrerà la nuova classe di ICONE con diverse novità in-game:
Cronache
Gioca attraverso i momenti salienti della carriera di Zlatan Ibrahimović per ottenere il suo ICON player item per il tuo FC Mobile Ultimate Team.
Sfide
Completa una serie di sfide in-game durante gli eventi di agosto per ricevere specifici ICON player items per il tuo FC Mobile Ultimate Team.
Eventi Live
Nuovi Eventi Live di FC Mobile con player items e star pass.
I fan che prenotano EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition entro il 26 agosto riceveranno 1 Debut ICON (non scambiabile) scelto da un roster di 15 giocatori, incluse le nuove ICON della classe 26, oltre ai preferiti dai fan R9, Thierry Henry e Steven Gerrard. La Debut ICON sarà disponibile sin dal lancio Early Access e riceverà un upgrade alla versione Champion a novembre.
Le Debut ICON disponibili dal 19 settembre rappresenteranno un momento iniziale della loro carriera in cui hanno manifestato il potenziale di essere un talento generazionale.
Le Champion ICON, disponibili da novembre, celebreranno un momento iconico in cui il giocatore ha conquistato trofei importanti durante la carriera, consolidando il proprio status di ICON.
Sono ora disponibili le prenotazioni di EA SPORTS FC 26, che sarà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sarà disponibile a livello mondiale a partire dal 26 settembre 2025, con accesso anticipato tramite l’Ultimate Edition a partire dal 19 settembre 2025.
