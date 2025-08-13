Ex ct nazionale femminile Spagna: "Delusa da mancato rinnovo contratto"

Montse Tomé si aspettava di mantenere il suo posto di allenatrice della nazionale femminile di calcio in Spagna dopo aver portato la squadra alla finale del Campionato europeo il mese scorso e ha detto di non sapere perché il suo contratto non sia stato rinnovato. "Nel calcio succedono cose che non ti aspetti", ha affermato Tomé in un'intervista alla radio spagnola Cadena Ser. La Federcalcio spagnola ha annunciato lunedì che non rinnoverà il contratto di Tomé e che la sostituirà con l'ex calciatrice Sonia Bermúdez. L'annuncio è arrivato due settimane dopo la sconfitta della Spagna con l'Inghilterra ai rigori nella finale di Euro 2025. Tomé, che aveva assunto l'incarico dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali del 2023, ha portato la squadra a vincere la prima edizione della Women's Nations League lo scorso anno. Tomé si è detta sorpresa dalla decisione della federazione di non rinnovare il suo contratto, in scadenza alla fine del mese.