Milan, sospiro di sollievo per Leao: gli esami hanno escluso lesioni all'adduttore destro

Dopo lo stop nel corso dell'allenamento, Rafa Leao è stato sottoposto nella mattinata a una risonanza magnetica che non ha evidenziato alcuna lesione all'adduttore. L'attaccante rossonero, non convocato per il match di questo pomeriggio contro il Torino, è dunque probabile che settimana prossima partirà per il Portogallo per un ulteriore check con lo staff medico della sua nazionale.