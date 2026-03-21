MILAN

Milan, sospiro di sollievo per Leao: gli esami hanno escluso lesioni all'adduttore destro

Il portoghese salta il match contro il Torino: settimana prossima nuovo check con lo staff medico della sua nazionale

21 Mar 2026 - 12:50
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Dopo lo stop nel corso dell'allenamento, Rafa Leao è stato sottoposto nella mattinata a una risonanza magnetica che non ha evidenziato alcuna lesione all'adduttore. L'attaccante rossonero, non convocato per il match di questo pomeriggio contro il Torino, è dunque probabile che settimana prossima partirà per il Portogallo per un ulteriore check con lo staff medico della sua nazionale.

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Uno stop che arriva a chiudere una settimana comunque di per sè già tormentata dopo lo 'scontro' sul campo dell'Olimpico con Pulisic e il successivo diverbio con mister Allegri al momento della sostituzione. Un caso poi risolto dallo stesso allenatore rossonero che tuttavia dovrà comunque rinunciare al portoghese, nuovamente alle prese con quel fastidio all'adduttore destro che lo tormenta ormai da mesi. 

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