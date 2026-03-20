De Rossi: "C'è chi non sembra dispiaciuto se l'Italia non va al Mondiale. Serve più coesione"

20 Mar 2026 - 23:28

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese: “Abbiamo fatto un gran primo tempo anche contro Torino, Roma e Atalanta, ma siamo qui a commentare un’altra sconfitta che ferma un po' il cammino delle ultime gare che ci aveva permesso di allontanarci dalla zona calda. Abbiamo creato tante occasioni, ma il calcio è anche questo. Poteva essere un match point, ma ne abbiamo altri e se giocheremo sempre così raggiungeremo l’obiettivo. Il rigore tolto? Già al momento della designazione si era parlato del fatto che fosse l’arbitro contro il Bologna, ma io allora non c’ero e l’ho vissuta più serenamente. Abbiamo perso un pochino di lucidità in quell’occasione. Rigore o non rigore dovevamo restare più lucidi e dovevamo tenere la testa concentrata sul campo e sulla partita. Lavoriamo un po' su tutto non solo sull’attacco, poi quando c’è bisogno di una parola extra parliamo tutti i giorni, sia io sia i miei collaboratori, per cercare di trovare le giuste motivazioni. La Nazionale? Il gruppo azzurro è coeso e unito, ma mando un messaggio a tutto il resto dell’Italia che non so quanto sia dispiaciuto se l’Italia non riesce a qualificarsi per il Mondiale. Forse solo i bambini. Oggi sono uscite le convocazioni e ho letto un mare di chiacchiere, parole, polemiche e invece dovremmo fare tutti il tifo per questa squadra anche perché la rosa a disposizione è più che sufficiente per battere le prossime avversarie. Ognuno di noi deve portare un granello di sabbia per conquistare questo Mondiale. Io sono stato all’interno del gruppo azzurro sia nel momento più bello di tutti sia in alcuni dei peggiori con le mancate qualificazioni e credo che serva un po' più di coesione per centrare l’obiettivo”.

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