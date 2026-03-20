Runjaic: "Zaniolo deluso per le convocazioni di Gattuso. Raggiungiamo i 50 punti"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di Genova, ha commentato così la prestazione della sua Udinese: "Mi sono congratulato a fine partita con De Rossi, perché ha totalmente cambiato il gioco e lo spirito del Genoa. L'abbiamo sentito oggi, specialmente nella prima metà. Siamo stati anche fortunati, è vero, ma abbiamo saputo soffrire. Abbiamo lottato tutti insieme, siamo stati uniti e abbiamo segnato due gol, esattamente quelli che non hanno fatto loro. Zaniolo? Già essere pre-convocato in Nazionale è stato un passo importante, forse se l'aspettava di non andare al playoff, ma c'è rimasto professionalmente male. Abbiamo parlato e lui deve continuare a lavorare. La cosa importante è che l'Italia vada al Mondiale, lui nel frattempo continuerà a lavorare. Il nostro obiettivo? Ragioniamo partita dopo partita. Sono ancora tanti gli obiettivi, come non avere infortuni, raggiungere 50 punti, far crescere i giovani... In generale vogliamo migliorare la classifica della scorsa stagione".