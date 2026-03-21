Juve, la decisione su Vlahovic per il Sassuolo. Convocato Thuram

21 Mar 2026 - 13:53
Dusan Vlahovic © italyphotopress

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La Juventus ritrova Dusan Vlahovic per la partita contro il Sassuolo. L'attaccante serbo è stato convocato da Luciano Spalletti, partirà dalla panchina e potrebbe rientrare finalmente in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box dal novembre scorso. Dubbi spazzati via anche su Thuram, non al meglio dopo un colpo alla caviglia subito nella gara contro l'Udinese, ma altrettanto presente nella lista bianconera. 

I convocati della Juventus per la sfida al Sassuolo: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, David, Cabal.

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