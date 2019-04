Milan, si torna al passato: ecco la nuova maglia

26/04/2019

Non è ancora ufficiale, ma in rete circola già la prima foto ufficiosa della nuova maglia del Milan. Strisce rossonere molto più sottili, un salto nel passato che riporta alla mente la divisa utilizzata nella stagione del centenario 1998-1999. Design girocollo per una maglia molto semplice, ma carica di storia. Ad indossarla per primi capitan Romagnoli, Bakayoko, Paquetà, Piatek e Suso.