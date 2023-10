Milan, si ferma Chukwueze: lesione al bicipite femorale sinistro

MILAN

L'attaccante nigeriano si è fatto male in Nazionale e ha già fatto rientro a Milanello: stop di un mese

© afp Il Milan perde Samuel Chukwueze. L'attaccante nigeriano si è fatto male in Nazionale, riportando una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. L'ex Villarreal ha già fatto ritorno a Milanello per cominciare l'iter riabilitativo. Lo stop sarà presumilbilmente di un mese e tornerà nuovamente a disposizione di Pioli dopo la prossima sosta per le nazionali di metà novembre.

Calendario alla mano Chukwueze salterà le sfide di campionato contro Juventus, Napoli, Udinese e Lecce e la doppia sfida di Champions League contro il PSG. Se non ci saranno intoppi, il nigeriano rientrerà il 25 novembre nella gara di San Siro contro la Fiorentina. In questo lasso di tempo, Leao e Pulisic saranno costretti agli straordinari.

Vedi anche Milan Milan, per la Juventus Pioli recupera Loftus-Cheek e aspetta Leao Alla ripresa contro la Juventus, il Milan dovrà anche fare a meno anche degli squalificati Maignan e Theo Hernandez, ma in compenso Pioli può sorridere per i recuperi di Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek. I tre rientreranno tra i convocati, resta ancora da capire quanti minuti hanno nelle gambe. In regia, quindi, potrebbe essere confermato Adli, mentre Musah è pronto a prendere il posto del centrocampista inglese.