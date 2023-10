Milan, per la Juventus Pioli recupera Loftus-Cheek e aspetta Leao

VERSO MILAN-JUVE

Il tecnico ritrova i nazionali e anche Krunic e Kalulu che erano infortunati, il portoghese a caccia di un gol che manca dal 23 settembre

Nel pomeriggio ultimo allenamento a Milanello senza i nazionali. Da domani Stefano Pioli ritroverà molti titolarissimi a cominciare dai tre francesi Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Il centravanti rossonero - unico dei tre disponibile per la Juve - nel 4-1 de les Bleus contro la Scozia non ha segnato ma è rimasto in campo 64 minuti procurandosi un calcio di rigore. Brilla ancora una volta Pulisic, protagonista nel 4-0 degli Stati Uniti sul Ghana: l'ex Chelsea, che ha disputato soltanto il primo tempo, è andato a segno su rigore e ha fornito un assist. Poco usurato anche un altro titolarisismo, Thiaw, entrato nell'ultima mezz’ora dell'amichevole Germania-Messico.

Si avvicina il momento di ritrovare nella lista dei convocati Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek, con l'inglese che sembra ormai recuperato e di nuovo pronto a rinforzare la mediana rossonera che potrebbe vedere ancora una volta Adli in regia.

In attacco Leao, a secco col Portogallo nelle ultime due uscite e anche con i rossoneri dallo scorso 23 settembre (1-0 al Verona), ha una gran voglia di tornare in gol davanti ai suoi tifosi e nel suo stadio, dove fin qui in stagione è stato sempre decisivo (rigore procurato e assist contro il Torino, gol al Verona e doppietta di assist nella partita contro la Lazio).

