Milan, senti De Ketelaere: "Ho ancora molto da imparare. Il gol? Ci sto lavorando"

Charles De Ketelaere ha iniziato bene l'avventura al Milan, ma in rossonero non ha ancora mostrato il meglio del suo repertorio. "So di avere ancora molto da imparare, so cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile - ha spiegato il belga in un'intervista a hln.be -. Voglio aiutare la squadra". "Ancora a secco di gol? È qualcosa su cui sto lavorando - ha aggiunto -. Non è che ora sono triste perché non ho ancora segnato, ma spero di segnare presto".