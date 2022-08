Milan, il De Ketelaere day: visite terminate, ora la firma fino al 2027

MILAN

TEMPO REALE

Il trequartista belga è atterrato la notte scorsa a Linate con un volo privato: inizia la sua avventura in rossonero

L'avventura di Charles De Ketelaere con il Milan può finalmente cominciare. Il talento belga, arrivato dal Bruges per 32 milioni più tre di bonus e una percentuale del 12,5% sull'eventuale, futura, rivendita, è atterrato a Linate questa notte alle 00:22 per la gioia dei tifosi milanisti che lo aspettavano ormai da un mese. CDK si è sottoposto alle visite di rito e ha superato l'esame di idoneità sportiva prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club campione d'Italia per cinque anni: accordo da 2,3 milioni di euro con scadenza 30 giugno 2027. Il giocatore dovrebbe vestire la maglia numero 90, la stessa della sua avventura al Bruges con cui ha disputato 120 partite e segnato 25 gol e che ha salutato e ringraziato prima di partire per Milano.

CDK IN SEDE PER LA FIRMA

Svolte le visite per l'idoneità sportiva, De Kateleare si è spostato a Casa Milan per la firma sul contratto. A questo punto si attende solo l'annuncio ufficiale.

TERMINATE LE VISITE MEDICHE, ORA LA FIRMA

CDK ha terminato i test medici e ha da poco abbandonato la Madonnina per recarsi alla visita di idoneità sportiva e quindi in sede e firmare il quinquennale con i rossoneri

DE KETELAERE HA INIZIATO L'ITER DELLE VISITE MEDICHE

Poco dopo le nove di questa mattina De Ketelaere è arrivato presso la clinica La Madonnina per iniziare l'iter delle visite mediche. Ad accoglierlo una cinquantina almeno di tifosi rossoneri.

VISITE MEDICHE ALLA CLINICA LA MADONNINA DI MILANO

Tutto pronto per le visite medich di De Ketelaere alla Clinica la Madonnina. Il belga dovrà poi ottenere l'doneità sportiva al Coni e a quel punto si recherà nella sede rossonera per la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2027.

LA PRIMA NOTTE ITALIANA IN UN ALBERGO DI PIAZZALE LOTTO

De Ketelaere ha passato la prima notte milanese in un hotel di piazzale Lotto, vicino a San Siro. Lo stesso hotel dove il Milan trascorrerà quest’anno i ritiri prepartita.

CDK SALUTA IL BRUGES: "GRAZIE DI TUTTO"

Con un post su Twitter, Charles De Ketelaere ha salutato il Bruges. "Voglio ringraziare il Bruges per avermi dato l'opportunità fin da bambino di appartenere alle loro fila, per aver realizzato i miei sogni, per avermi allenato come giocatore professionista. Grazie mille per tutto" ha scritto il nuovo gioiello rossonero.