Milan, senti Arteta: "Kiwior? Non posso garantire che nessuno parta"

MANOVRE ROSSONERE

Il tecnico dei Gunners apre alla cessione a gennaio del difensore ex Spezia che piace al Diavolo in conferenza stampa

© Getty Images Con Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Marco Pellegrino che saranno out ancora a lungo e Simon Kjaer che convive con continui problemi fisici, anche a Bergamo come col Frosinone Stefano Pioli sarà costretto a schierare Theo Hernandez da centrale difensivo. L'emergenza infortuni che come sempre in inverno non ha risparmiato il Milan si è accanita soprattutto sul reparto di difesa e per correre ai ripari i dirigenti rossoneri guardano al mercato di gennaio alla ricerca di un elemento che possa essere utile e pronto nell'immediato, ma magari anche futuribile per le prossime stagioni (come era accaduto con Fikayo Tomori nel 2021). Il nome in cima alla lista dei desideri della squadra mercato è quello di Jakub Kiwior, centrale classe 2000 ex Spezia che all'Arsenal sta trovando poco spazio e già a gennaio potrebbe fare le valigie.

"Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo - ha dichiarato il tecnico dei Gunner, Mikel Arteta, in conferenza stampa prima della gara col Luton - PerciòNon posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club".

Una vera e propria apertura all'addio da parte del tecnico spagnolo, ma nonostante ciò e il gradimento dei rossoneri, la trattativa non appare per nulla semplice. Come si capisce dalle parole di Arteta infatti, l'ex-Spezia potrebbe partire nel mercato invernale, ma per "aggiungere" qualcosa e quindi per finanziare altri colpi.

Per il suo difensore l'Arsenal vorrebbe un'offerta per un addio a titolo definitivo, onerosa e che non crei minusvalenze rispetto ai 25 milioni spesi solo un anno fa, ma il Milan non ha certo 25 milioni da mettere sul piatto e punta a 'un'operazione in stile Tomori' che possa posticipare l'eventuale (e non obbligatorio) riscatto a fine stagione. La distanza è tanta, ma per il Milan Kiwior è una priorità.

