Milan, Cardinale e RedBird cercano nuovi capitali: dal Barhein rispunta Investcorp

Attorno al mondo Milan torna a circolare il nome del fondo del Barhein Investcorp. Lo scrive oggi per Il Sole 24 ore Carlo Festa, precisando però che si tratta di una situazione ben diversa rispetto a quella di due anni fa, quando il fondo stesso era interessato alla acquisizione del club rossonero prima che questo finisse poi nelle mani di RedBird e di Gerry Cardinale. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, lo stesso ex banchiere statunitense di Goldman Sachs sarebbe invece stato "impegnato in questo ultimo mese a sondare con maggior decisione potenziali investitori, sia americani sia soprattutto dell’area del Golfo Persico, interessati a iniettare equity (cioè capitali propri) a monte del club rossonero".