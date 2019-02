Milan sempre più "inglese": presi altri due manager dalla Premier

22/02/2019

"Insieme al nostro team, ci aiuteranno a portare il Milan verso il futuro con tutta la passione ed eccellenza che il nostro club merita", ha proseguito l'ad rossonero. Stylsvig lascia il Fulham, dove ha ricoperto lo stesso ruolo, dopo aver lavorato nel Manchester United come Head of Sales and Global Sponsorship e nel Barcelona come Business Development Manager. La sua nomina, spiega un comunicato, è in linea con la visione strategica di Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club. Come Gazidis, invece, Murray proviene dall'Arsenal. Per cinque stagioni è stato Head of Business Strategy della società londinese, dopo un'esperienza in Accenture. "Murray contribuirà a sviluppare e guidare tutti gli obbiettivi strategici del club nel corso della nuova era", spiega il club. A Casa Milan si parla sempre più inglese.