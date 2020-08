Milan, scatta il raduno senza Ibra: test medici e tamponi, martedì in campo

Senza Ibrahimovic - in attesa di trovare un accordo sul rinnovo - il Milan si ritrova a Milanello per il raduno in vista della prossima stagione. Un raduno insolito, come impongono le norme anti Covid-19: niente tifosi ad accogliere la squadra e arrivi scaglionati dei giocatori. Lunedì giornata dedicata ai tamponi e ai test medici per l'ok agli allenamenti, poi tutti a casa in attesa dei risultati, con l'isolamento domiciliare in caso di positività. Da martedì mattina per i rossoneri inizierà il lavoro sul campo interno (non esterno per evitare l'appostamento dei tifosi fuori da Milanello).