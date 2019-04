Milan, Scaroni: "Senza Champions impatto economico evidente. Gattuso, decidono Leonardo-Maldini"

29/04/2019

Scaroni racconta il difficile momento della squadra: "Non giochiamo a buoni livelli da un paio di mesi, c'è stato un calo di forma - le parole a Radio Anch'io Sport -. L'obiettivo della Champions si è allontanato ma noi continuiamo a fare del nostro meglio". Senza la grande Europa cosa accadrebbe? "Il nostro è un progetto a medio-lungo termine, il quarto posto non era stato inserito nel budget previsto in questa stagione e sarebbe una sorpresa positiva. Certo, ci avevamo fatto la bocca e ora siamo delusi".



Il presidente milanista è tornato anche ai cori razzisti verso Bakayoko e Kessie: "Ho un filmato, che ho inviato al Coni, con 32 episodi di razzismo verificatisi contro la Lazio: se si voleva andare a cercare l'episodio si trovava: non dico di interrompere definitivamente la partita ma almeno per qualche minuto. Dobbiamo copiare dall'Inghilterra che nel calcio è 10 anni avanti a noi".