Francia, Giroud decisivo: "Grande partita, vogliamo andare lontano"

IL PROTAGONISTA

Il centravanti della Francia decisivo contro l'Inghilterra: "Sapevamo delle difficoltà della sfida"

La fotogallery di Inghilterra-Francia























































© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Francia è in semifinale ai Mondiali e Giroud ci ha messo nuovamente la firma, suo il 2-1 decisivo contro l'Inghilterra: "Sono orgoglioso della squadra - ha commentato l'attaccante condividendo il merito del successo coi compagni -, è stata una grande partita". La vittoria è arrivata al termine di una sfida combattuta: "Sapevamo delle difficoltà del match e conoscevamo la qualità degli inglesi, ma abbiamo sempre cercato di rispondere. Ora speriamo di poter arrivare più lontano possibile".

"É stata una partita straordinaria, in fase difensiva abbiamo fatto bene e mi ricorda un po' la sfida contro il Belgio nel 2018. Poi Griezmann mi ha fatto un super assist...".

DESCHAMPS: "CUORE E CORAGGIO"

La Francia e il ct Deschamps esulta dopo il 2-1 all'Inghilterra: "Abbiamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario, ma ci siamo fatti trovare pronti ancora una volta. Andare in semifinale è un altro traguardo meraviglioso per tutti i giocatori, c'è una grande mentalità in questo gruppo e si vede. L'obiettivo è stato raggiunto con cuore e coraggio". In semifinale ci sarà il sorprendente Marocco: "Lo affronteremo con molta serietà, sono la più grossa sorpresa del torneo e meritano rispetto".