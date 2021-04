Milan-Sassuolo 1-2: Raspadori entra e demolisce i rossoneri

MILAN-SASSUOLO 1-2

Il 21enne entra e in sei minuti ribalta la squadra di Pioli con una doppietta

La maledizione San Siro ritorna per il Milan che viene sconfitto 2-1 dal Sassuolo. Stella della partita il 21enne Raspadori che tra il 77' e l'83' ribalta i rossoneri con una doppietta da grande attaccante. Blackout totale per la squadra di Pioli sotto il diluvio che crolla nel finale dopo il vantaggio di Calhanoglu al 30'. In ottica Champions ora il MIlan deve guardarsi le spalle.

























































































LA PARTITA

Il Milan scivola sotto il diluvio di San Siro. Lo fa dentro una partita dai due volti che ora fa preoccupare i rossoneri in ottica Champions League. Tre punti praticamente buttati dalla formazione di Pioli dopo un'ora di buon calcio prima del blackout totale. Squadra che dovrà riflettere sull'accaduto perché ancora una volta questo Milan si è dimostrato poco concreto sotto porta e incapace di chiudere le partite. Tre punti che sembravano essere in cassaforte grazie alla magia di Calhanoglu al 30'. Azione dalla destra, scarico di Saelemaekers sulla sinistra per il turco che da dentro l'area, liberissimo, ha avuto tutto il tempo di mettere la palla all'angolino a giro: specialità della casa.

Pioli che era stato bravo a preparare il match cambiando il modulo per la prima volta in stagione. Dal 4-2-3-1 al più classico dei 4-4-2 con Rebic e Leao là davanti. Un Milan vivace e compatto a soffocare il gioco del Sassuolo di De Zerbi. Il tutto nonostante le assenze importanti di Ibrahimovic, Bennacer e Theo Hernandez.

Match praticamente controllato prima di azzerare tutto, complice l'uscita del numero 10. Con la luce spenta il Sassuolo ha ripreso fiducia galvanizzato dall'ingresso di Raspadori. Praticamente un momento d'oro per il giovane attaccante classe 2000. In sei minuti due gol che hanno mandato al tappeto il diavolo. Il primo da vero opportunista come gli ha insegnato De Zerbi, il secondo da grande bomber di razza. Controllo a spiazzare Tomori e palla all'angolino dopo aver sfiorato il palo. Il colpo di stato l'ha fatto il Sassuolo, nella Scala del calcio.

LE PAGELLE

Raspadori 8 - De Zerbi gli sta insegnando a fare l'attaccante e lui sta apprendendo alla velocità della luce. Si fa trovare al posto giusto sul primo gol, poi manda al bar Kalulu e infine è prezioso anche in difesa.

Calhanoglu 7 - Esce da un periodo difficile con un gol dei suoi. Una boccata d'ossigeno per il morale personale e non solo. Mezzo voto in più anche perché acciaccato e non al meglio.

Defrel 5,5 - Prima punta atipica, tocca tanti palloni ma è inconcludente. Blindato dalla coppia Tomori-Kjaer.

Dalot 6,5 - Finalmente a sinistra, nel suo ruolo naturale, si mostra solido. Primo tempo al limite della perfezione, nel secondo si ripete: Berardi annullato.

Muldur 5 - Ha il demerito di non chiudere sul numero 10 in occasione del gol. Lo marca a tre metri e lui lo punisce.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-2

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6; Calabria 6,5 (41' st Kalulu sv), Kjaer 6, Tomori 5, Dalot 6,5; Saelemaekers 6,5 (41' st Castillejo sv), Meite 6 (41' st Diaz sv), Kessie 6,5, Calhanoglu 7 (28' st Krunic sv); Rebic 5,5 (28' st Mandzukic sv), Leao 5. A disp.: Jungdal, Tatarusanu, Gabbia, Romagnoli, Hauge, Tonali. All.: Pioli 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 5 (18' st Toljan 6), Marlon 6, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 6; Obiang 5,5 (26' st Maxime Lopez 6), Locatelli 6; Berardi 6,5, Djuricic 5,5 (18' st Traore 6.5), Boga 5,5 (38' st Haraslin sv); Defrel 5,5 (18' st Raspadori 8). A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Chiriches, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi 5,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 30' Calhanoglu (M), 32' st e 38' st Raspadori (S)

Ammoniti: Djuricic (S)

Espulsi: -