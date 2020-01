Milan-Samp: la conferenza di Pioli in diretta

VERSO MILAN-SAMP

Ibrahimovic dal primo minuto o dalla panchina? Il disastro di Bergamo è ormai alle spalle? Il 2020 del Milan inizia da un San Siro gremito in attesa di riaccogliere lo svedese, ma Stefano Pioli - come ordinato da Boban - non dovrà farsi scudo di Ibra per nascondere i problemi della squadra. Il tecnico rossonero affronta la Sampdoria nel primo match dell'anno e nella consueta conferenza stampa della vigilia affronta i temi più caldi. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

LE PAROLE IN CONFERENZA

Il Milan ha fatto pochi punti in casa: quanta voglia c'è di fare risultato in casa?

Ne abbiamo fatti troppo pochi, è il momento di cambiare questa cosa. Mancano 21 partite di campionato per cambiare la stagione che fino a oggi non è positiva. Dobbiamo partire al meglio domani.

Ibra è un esempio da seguire in allenamento senza troppe parole?

Zlatan si è presentato bene sia nelle dichiarazioni sia come atteggiamento in allenamento. E' attento e curioso di capire le dinamiche e i compagni, sta prendendo possesso del suo spazio e ci vorrà un po' di tempo. Non c'è tanto da parlare, ma sicuramente tanto da fare.

In cosa Ibra è diverso dagli altri giocatori?

Non ha una personalità qualsiasi. Ibra è Ibra, mi sta piacendo tantissimo. Lo conoscevo da avversario ma non l'ho mai avuto a disposizione, è un professionista fantastico. Si sta ponendo nel modo giusto per capire le situazioni da sviluppare in futuro, ha entusiasmo e determinazione per dimostrare che è il campione che conosciamo.

Ibra giocherà?

E' convocato, sta bene anche se è due mesi che non gioca. Ogni giorno che si allena si sente meglio, se è convocato vuol dire che può giocare.

Cosa si aspetta dalla squadra nel 2020?

Mi aspetto la voglia di ribaltare la brutta prestazione di Bergamo che è una ferita che continua a sanguinare. Dobbiamo provare a rimarginarla iniziando bene in campionato e abbiamo dimostrato di sapere fare molto meglio.

Non è riduttivo del suo lavoro affidare le speranze a un singolo campione?

Non pensiamo che Ibra sia il salvatore della patria, non risolverà i nostri problemi ma sarà un valore aggiunto nella quotidianità e in partita. Tutti noi dovremo dimostrare qualcosa di meglio, Ibra non ci farà vincere le partite da solo.

Hai dormito dopo la sconfitta 5-0 di Bergamo?

Cambierebbe qualcosa? E' una macchia che rimarrà su di noi, ma che dobbiamo e possiamo far dimenticare giocando e facendo meglio.

Questa squadra è molto giovane: basta per giustificare i cinque gol presi a Bergamo? Come si può irrobustire questa squadra?

A Bergamo siamo stati tutti responsabili perché non abbiamo giocato e non abbiamo fatto niente di giusto. La squadra ha dimostrato di saper giocare in un altro modo, con lo spirito giusto. Dobbiamo tornare a farlo.

Non c'è il rischio che l'arrivo di Ibra e l'entusiasmo che ha portato si riveli un'arma a doppio taglio?

Non credo, siamo consapevoli della nostra situazione in classifica.

L'attesa dei tifosi nei confronti di Ibra condizionerà le sue scelte di formazione?

No.

L'atteggiamento di Ibra l'ha sorpresa: anche a livello fisico? Meglio dall'inizio o a partita in corso?

Ibra ha dimostrato di essersi preparato da solo nel periodo di pausa. Inevitabilmente non ha ritmo partita, lo troverà allenandosi bene e cercando di giocare.