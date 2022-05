Milan, Saelemaekers: "Lo scudetto coronerebbe due anni di lavoro, ci metteremo il cuore"

Alexis Saelemaekers è stato uno dei più positivi del Milan nella trasferta vincente a Verona: "Ho lavorato tanto nelle ultime settimane e in quella partita ho fatto cose che magari due mesi fa non avrei fatto. I tre punti sono stati molto importanti, ci hanno dato fiducia: sapevamo fosse un match difficile, incredibile anche l'apporto dei tifosi". Il belga, intervistato da Sportmediaset, parla del sogno scudetto: "Sarebbe bello per il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni, siamo un gruppo unito". Domenica c'è l'Atalanta: "Una squadra forte ma se ascoltiamo ciò che dice Pioli e ci mettiamo il cuore possiamo vincere".