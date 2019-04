Milan, rivoluzione fallita: tocca a Gattuso invertire la rotta

25/04/2019

Rino Gattuso ci ha provato, ha scommesso e ha perso. Sapeva che il suo Milan non era ancora guarito dal malessere degli ultimi 40 giorni - una sola vittoria in sette partite - e allora ha giocato la carta della "rivoluzione": difesa a tre, schierata solo per la terza volta in stagione, rilancio di Caldara dopo sette mesi, Paquetà a scaldare la panchina (ma bisognerebbe conoscere la reale condizione fisica del brasiliano) e pure il doppio puntero nella mezz'ora finale. Ma neanche Piatek-Cutrone hanno rotto l'incantesimo, la Coppa Italia è svanita nei soli due tiri in porta in 93' contro la Lazio.