La 9 del Milan è senza padrone: non era mai successo in più di 100 anni

Con l'addio a Luka Jovic, la maglia numero 9 del Milan è rimasta senza un padrone per la prima volta in più di 100 anni. La casacca indossata da bomber di razza del calibro di Nordahl, Altafini, Sormani e Van Basten è diventata un fardello più che un privilegio e negli ultimi anni, dopo Pippo Inzaghi, una sorta di maledizione per chi l'ha scelta, a parte Olivier Giroud, il centravanti dell'ultimo Scudetto rossonero. Nel 1995, quando arrivò la numerazione fissa in Serie A, la 9 trovò in George Weah la sua proprietà più illustre: l'allora attaccante liberiano deliziò i tifosi rossoneri con le sue prodezze che gli valsero anche il Pallone d'Oro.