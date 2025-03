Conceiçao vicino al capolinea: ipotesi Tassotti traghettatore e poi Allegri

Se la situazione dovesse precipitare c'è sempre la soluzione del traghettatore Tassotti. La società, però, pensa a giugno e all'ennesima rifondazione che, ovviamente, dovrà partire dalla guida tecnica. Secondo la Gazzetta dello Sport il nome nuovo del casting rossonero sarebbe quello di Massimiliano Allegri. Anzi, c'è lui in pole position per la prossima stagione: allenatore vincente, capace di adattarsi alla rosa a disposizione e di tirare fuori il meglio da ogni giocatore, già conoscitore dell'ambiente Milan, club che ha già guidato durante l'era Berlusconi avendo come vice proprio Mauro Tassotti, che come detto è tornato in rossonero nelle scorse settimane e che potrebbe far parte di nuovo dello staff dell'allenatore livornese.