Milan, quando Pioli diceva: "L'Inter è la mia fede"

IL PRECEDENTE

Ore calde in casa Milan. Giampaolo sta per lasciare il posto sulla panchina rossonera a Stefano Pioli. I tifosi, infuriati, hanno preso d'assalto le pagine social della società, lanciando l'hashtag, ora in tendenza su Twitter, #Pioliout. Come se non bastasse la tifoseria ha memoria lunga e non dimentica un'intervista rilasciata dal tecnico nel 2016, quando guidava la panchina dell'Inter: "La mia famiglia è tutta interista. Poi, la mia professione mi ha portato altrove, ma la fede era quella". Milan, Pioli vicino alla panchina rossonera. Il web si scatena





















































Benzina sul fuoco. Le parole, mai dimenticate, di Pioli alimentano la rabbia che sta divorando i tifosi del Milan. "Sono cresciuto col coro 'con Beccalossi e Pasinato vinceremo il campionato'" diceva l'allenatore. La scelta di Pioli non pare gradita alla tifoseria rossonera, che preferiva Luciano Spalletti e che già si sta scatenando sul web. Per Pioli, dunque, la strada è tutta in salita. Non è ancora ufficialmente il tecnico del Milan ed è già nel mirino delle contestazioni dei tifosi.