Milan, rabbia tifosi. E spunta l'hashtag #Pioliout

Il Milan sul proprio profilo Twitter ha postato il ricordo per Nils Erik Liedholm che avrebbe compiuto oggi 97 anni. I tifosi, infuriati per il cattivo andamento della squadra e per l'imminente cambio di panchina, prendono d'assalto il post, utilizzandolo come occasione per lanciare l'hashtag #Pioliout, entrato in tendenza su Twitter. Il tecnico favorito a prendere il posto di Giampaolo deve ancora firmare con i rossoneri e i tifosi iniziano già a contestarlo.