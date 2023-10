Milan, qualche cambio a Marassi: torna Adli, si scaldano Chukwueze e Okafor

VERSO GENOA-MILAN

In difesa Florenzi per Calabria, novità in attacco nell'anticipo di sabato

© Getty Images Si annuncia qualche novità nella formazione del Milan che, dopo lo 0-0 di Dortmund nella seconda uscita in Champions League e la seconda gara 'europea' senza gol, scenderà in campo domani sera a Marassi contro il Genoa nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Decisiva per le scelte di mister Pioli sarà la rifinitura, visto che la squadra è rientrata dalla Germania soltanto giovedì mattina e a Milanello ha svolto un allenamento leggero, ma sono previsti cambi in tutti i reparti, a partire dalla difesa, dove, rispetto alla gara contro il Borussia, si dovrebbe rivedere Florenzi a destra al posto di Calabria, destinato a un turno di riposo. Conferma per Thiaw al centro in coppia con Tomori.

Vedi anche Milan Milan, ritorno da Dortmund tra grandi rimpianti e nuove consapevolezze

In mezzo molto probabile in ritorno in cabina di regia di Adli, che a Dortmund è entrato in campo dopo una decina di minuti della ripresa al posto di Pobega, fiancheggiato da Musah e Reijnders. In attacco, dopo una ventina di minuti in campo nella ripresa in Germania al posto di Pulisic e la grande occasione sprecata nel finale, si candida Chukwueze, il colpo più caro del mercato estivo rossonero, che finora non ha dato le risposte attese (0 gol in otto presenze). Pioli potrebbe concedergli la chance del riscatto schierandolo dal 1'. "Arriverà il tuo momento fratello mio, continua a lavorare", l'incoraggiamento che Adli gli ha mandato attraverso Instagram. In aria di titolarità anche Okafor, che farebbe tirare il fiato a Giroud, nel tridente con Leao.