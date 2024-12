Milan, Pulisic ancora a parte: con la Roma obiettivo panchina. Riecco Jovic

Per rivedere Christian Pulisic dall'inizio bisognerà ancora attendere. L'americano, uscito nel corso di Atalanta-Milan, si è allenato anche venerdì a parte: le chance di rivederlo in occasione di Milan-Roma sono sempre più basse. Fonseca deciderà domani: l'ex Chelsea, al massimo, siederà in panchina. Nella testa del tecnico portoghese c'è l'idea di tutelarlo per poi averlo in buone condizioni per la Supercoppa Italiana. Il prossimo 3 gennaio infatti, i rossoneri affronteranno la Juventus per guadagnarsi l'accesso nella finale del torneo trasmesso in esclusiva da Mediaset.