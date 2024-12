Dalla Spagna: il Barcellona vuole Leao

Milan attento: il Barcellona punta Rafa Leao. La notizie è rilanciata dai media spagnoli, che indicano il campione portoghese come uno degli obiettivi della squadra catalana. Secondo il madrileno Marca, il giocatore rossonero - spesso decisivo quando scende in campo per il club meneghino, ma da inizio stagione protagonista di un difficile rapporto con il nuovo allenatore Paulo Fonseca - potrebbe essere la soluzione per i blaugrana che hanno difficoltà ad arrivare a Nico Williams.