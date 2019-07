Milan, presentata la seconda maglia negli USA

Il Milan ha scelto Boston come location per presentare la seconda divisa della stagione 2019/20, la scelta della Puma è ricaduta sul total white (con inserti rossi sulla spalla sinistra, neri su quella destra) a richiamare le imprese europee e mondiali. Sul palco, davanti a un centinaio di tifosi, i testimonial Piatek, Reina, Musacchio, Calhanoglu, Biglia e Borini che, almeno nel caso del turco e dell'argentino, potrebbero anche nascondere indizi di mercato: alla fine potrebbero anche rimanere alla corte di Giampaolo. Milan, ecco la seconda maglia 2019/20















































A sottolineare il richiamo alla divisa bianca delle finali vinte in Champions League e Mondiale per Club anche due ex come Franco Baresi e Daniele Massaro. La seconda maglia debutterà domenica contro il Benfica.