Bari, il piano dei De Laurentiis contro il fallimento: le cifre in ballo

La famiglia De Laurentiis corre ai ripari per salvare il Bari. La mossa sui crediti Filmauro per bloccare la Procura

10 Lug 2026 - 10:46
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La proprietà del Bari guidata dalla famiglia De Laurentiis sta valutando di rinunciare ai 9 milioni di euro di crediti vantati dalla controllante Filmauro per ripianare lo squilibrio di bilancio evidenziato dagli inquirenti, azzerando i rischi legati all'istanza di fallimento presentata dalla Procura pugliese. Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, i De Laurentiis dovranno definire la manovra contabile entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio 2025/26 dello scorso 30 giugno. La dirigenza biancorossa, chiamata inoltre a ricostituire il capitale sociale di 130mila euro entro il 30 luglio a causa della scadenza dei rinvii concessi dal decreto Covid, ha già deciso la ricapitalizzazione che potrebbe avvenire tramite una dichiarazione del legale rappresentante che trasformerà i crediti in anticipo soci per una cifra vicina ai 7 milioni, escludendo l'ipotesi di un'insolvenza irreversibile grazie alla totale assenza di debiti scaduti.

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