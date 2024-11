Milan, poco equilibrio e troppa follia: Fonseca si prende solo i tre punti, ma la difesa è un turbamento

Se il Milan non attacca in massa, non si rende pericoloso. Ma quando attacca in massa rende potenzialmente letale praticamente qualsiasi fase di gioco con il pallone tra i piedi degli avversari, come a Bratislava, come a Cagliari, come tante altre volte. Troppe, volte. Errori individuali in primis, ma anche situazioni di poco equilibrio sono vizi che nel passaggio dalla gestione precedente a quella Fonseca non si sono persi per strada, anzi. L'azione dell'1-1 subito dallo Slovan è stato qualcosa di dilettantistico, ma analizzabile da più punti di vista. Ok l'errore tecnico di Calabria nella scelta di provare a contrastare subito Barseghyan aprendo al contrario una prateria alle proprie spalle, ma perché in quella situazione di gioco, con il risultato appena sbloccato, c'erano 10 giocatori al limite dell'area avversaria? E perché la rincorsa disperata fino alla propria porta l'ha tentata solo Reijnders mentre i compagni hanno desistito ben presto? Domande a cui Fonseca deve per forza di cosa dare delle risposte a prescindere da quello che il mercato potrà portare; niente, stando alle parole di Ibrahimovic.