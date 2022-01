Milan, Pioli: "Subito un torto e persa lucidità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Abbiamo le nostro colpe, ma questa volta ci sono colpe anche dell'arbitro"

Stefano Pioli è amareggiato e stavolta non nasconde la sua rabbia nei confronti dell'arbitro Serra, reo di aver fermato il gioco per dare una punizione a favore del Milan vanificando l'immediato gol di Messias: "Cosa ho provato? Ho provato a calmare i giocatori ma non ci sono riuscito e la dimostrazione la si è avuta sul secondo gol subito. Sapevano di aver subito un torto e hanno perso lucidità. Dispiace, abbiamo le nostre colpe, ma questa volta ci sono anche colpe dell'arbitro. Strano tra l'altro, perché fino a quel punto non aveva fischiato nessun mezzo fallo. Ora dobbiamo immediatamente rialzarci".

E ancora: "Non dovevamo finire 1-0 il primo tempo, abbiamo avuto occasioni per vincerla. Una serata storta”. Il tecnico rossonero prosegue poi nell'analisi: "Quando crei 7-8 palle gol, vuol dire che sei dentro la partita. Provedel ha fatto tante parate. Abbiamo avuto delle difficoltà nel secondo tempo, ma abbiamo avuto le situazioni per vincerla. E poi l’abbiamo persa”.

Intanto lo Spezia si conferma la bestia nera del Milan: "Non ci deve condizionare. È una battuta a vuoto che non ci voleva. Abbiamo fallito un’occasione. Non siamo riusciti a prendere una vittoria che volevamo e dobbiamo pensare alla prossima partita. Tutti possono avere una giornata storta e dobbiamo tornare a correre forte”.

Contro lo Spezia c'era anche una mediana inedita formata da Bakayoko e Krunic...

“Abbiamo costruito con Baka tra le linee. Ci sta che non avessero del tutto i meccanismi perfetti. Dopo una sconfitta del genere è un bene avere delle partite pesanti come Juventus e Inter che ci serviranno a rialzarci”.

Infine di nuovo sulla necessità di reagire subito: "Deve essere così. Dopo una partita così negativa nel risultato e per come è arrivata, dobbiamo reagire. Non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo far meglio sul primo gol subito. Le partite si possono vincere anche 1-0”.