Milan, Pioli soddisfatto: "Vittoria importante, bravi a gestire il vantaggio. Futuro? Inutile parlarne"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il successo di misura contro l'Empoli: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Pulisic è un campione"

Il Milan ha battuto 1-0 l'Empoli nella ventottesima giornata di Serie A grazie a un lampo di Pulisic in una partita con poche occasioni e giocata a ritmo basso. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con un buonissimo primo tempo in cui abbiamo creato tanto - ha commentato Stefano Pioli a fine partita -, poi nella ripresa siamo stati bravi a gestire e a concedere poco. Una vittoria importante". I rossoneri avrebbero potuto chiuderla prima: "Fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto un po' meno, ma abbiamo lavorato tanto da squadra e con giocatori stanchi. Sono buoni segnali, questa è una settimana importante per la nostra stagione".

Pulisic ancora decisivo e nella sua versione migliore secondo lo stesso americano: "Nelle ultime stagioni non ha mai giocato così tanto, lo stiamo gestendo bene e lui è molto disponibile. E' troppo intelligente ed è importante". Per il Milan un altro clean sheet in campionato: "Stiamo trovando solidità, ma il calcio in Europa è una cosa diversa perchè ci sono più spazi e le squadre vogliono attaccare. Lo dimostrano i risultati dell'ultimo turno. Penso che sia giusto provare a fare un gol in più dell'avversario in coppa, anche se lo Slavia vorrà fare la partita della vita".

Il posto dello squalificato Leao lo ha preso Okafor che ha chiuso con un assist: "Se Pulisic ci dà ritmo e scelte di gioco, Noah è stato molto bravo anche se avevamo preparato la partita diversamente perché volevamo Hernandez più alto. Okafor è stato bravo nell'uno contro uno anche se poteva essere più deciso nell'attaccare il secondo palo. Sono contento che si sia fatto trovare pronto".

Nel 2024 il rendimento del Milan si è alzato e i punti raccolti lo dimostrano: "A causa degli infortuni abbiamo vissuto un momento difficile nella prima parte della stagione, ma il gruppo è stato bravo a tenere una linea precisa e compattezza. Durante l'anno abbiamo cambiato parecchio, diciamo che ci sono una serie di motivo che ha portato la crescita e un rendimento più continuo".

Sul futuro del tecnico, Scaroni ha parlato di 'tormentone mediatico': "Non posso commentarlo, io continuo a sentire e a dire che il club mi sta facendo lavorare nelle migliori condizioni possibili e la squadra lavora bene. Del futuro è inutile parlarne, l'importante è che siamo tutti concentrati". Pioli alla guida dei rossoneri ha raccolto meno punti solo di Ancelotti: "Quello che sto vivendo qui è eccezionale, ho dato tutto da quando sono arrivato e ho ricevuto molto. Le critiche sono normali, ma io sono motivato e felice di provare ad allungare la mia permanenza qui".