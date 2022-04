Milan, Pioli ritrova Rebic per la Lazio: Ibrahimovic ci prova

VERSO L'OLIMPICO

L'attaccante croato si è allenato regolarmente e torna tra i convocati. Lo svedese scalpita

Cinque giornate alla fine del campionato e la lotta scudetto che potrebbe essere decisa dai dettagli. Anche per questo recuperare pedine fondamentali può risultare decisivo e il Milan in questo senso può sorridere. Stefano Pioli per la complicata trasferta con la Lazio ha recuperato Ante Rebic dal fastidio al ginocchio accusato nell'intervallo del match di Coppa Italia e sarà convocato per la gara dell'Olimpico.

Quello del croato, pronto ad alternarsi sia a Leao che a Giroud, potrebbe non essere l'unico recupero per il Milan. La presenza di Zlatan Ibrahimovic nell'elenco dei convocati resta incerta, ma lo svedese sta meglio e in allenamento i segnali sono incoraggianti. Non è da escludere la sua presenza anche solo per la panchina, ma sarà decisiva la rifinitura di sabato.