Milan, Pioli: "Partita persa a livello mentale, certi errori si pagano"

Il Milan nel derby è durato un tempo: dominato, ma non abbastanza per giustificare il crollo nella ripresa che ha portato al 2-4 contro l'Inter. "Con la nostra strategia abbiamo fatto un grande primo tempo, giocando molto bene. Meritavamo anche più di due gol di vantaggio - ha commentato Pioli -. Nella ripresa ci sono stati due episodi in cui dovevamo fare meglio, perché le partite cambiano a livello mentale. I due gol presi in due minuti hanno cambiato la partita, anche se poi potevamo pareggiarla alla fine. In quei due gol ci sono state troppe disattenzioni che hanno penalizzato una prestazione importante".

"E' una partita persa con la testa, dovevamo stare più attenti in certe situazioni. L'Inter è più esperta di noi - ha continuato l'allenatore rossonero -, negli episodi hanno messo la cattiveria giusta, non è che ci hanno preso a pallonate. Io sono arrabbiato con i miei giocatori perché appena abbiamo mollato un attimo, l'abbiamo pagata. Nel primo tempo abbiamo messo sotto un avversario che ha 19 punti in più di noi, è stata la migliore partita stagionale. Dovevamo essere più attenti in fase difensiva e rispettare i compiti".

"Abbiamo fatto una grande partita per un tempo - ha poi ribadito Pioli -. E' difficile dirlo in questo momento perché abbiamo perso male nella ripresa, ma dobbiamo assolutamente ripartire dal primo tempo giocato. Abbiamo dimostrato che abbiamo le qualità per fare questo tipo di partita, sono convinto della qualità della mia squadra, ma non possiamo commettere quelle disattenzioni come lasciare libero Brozovic al limite o fare fuorigioco al limite dell'area. L'Inter poi ha preso fiducia e la partita è cambiata completamente anche a livello mentale".

Nella ripresa il Milan si è abbassato e non pressava più in avanti: "Non si può essere sempre aggressivi alti, ma quando ti abbassi devi comunque essere più aggressivo vicino alla tua area di rigore. Era impensabile chiudere l'Inter nella propria metà campo, ma dovevamo essere più bravi. Ci sono state mancanze da parte nostra". Tra i protagonisti nel primo tempo Kessie e Bennacer: "A parte tutto, sono amareggiato. Se vogliamo stare a un certo livello, l'attenzione e la lucidità deve essere sempre presente. Abbiamo dimostrato di avere le qualità per fare bene, però non si possono fare certi errori".

