Esclusiva De Winter: "Sento la fiducia di Amorim. Difesa a 4 la scelta giusta"

Sempre schierato titolare e mai sostituito in questa stagione, Koni De Winter è diventato un punto fermo del Milan. Un exploit, come ci racconta nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset, nato dal forte legame con il tecnico Ruben Amorim: "Sento la fiducia in ogni allenamento, in ogni partita e questo è veramente un bel sentimento". Il difensore promuove anche il recente passaggio alla difesa a quattro: "Il mister prende decisioni per vincere le partite. Abbiamo vinto, quindi penso che abbia fatto la scelta giusta".