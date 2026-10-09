Esclusiva De Winter: "Sento la fiducia di Amorim. Difesa a 4 la scelta giusta"

Sempre schierato titolare e mai sostituito in questa stagione, Koni De Winter è diventato un punto fermo del Milan. Un exploit, come ci racconta nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset, nato dal forte legame con il tecnico Ruben Amorim: "Sento la fiducia in ogni allenamento, in ogni partita e questo è veramente un bel sentimento". Il difensore promuove anche il recente passaggio alla difesa a quattro: "Il mister prende decisioni per vincere le partite. Abbiamo vinto, quindi penso che abbia fatto la scelta giusta".
De Winter racconta il suo modello: "Mi piacerebbe diventare un giocatore importante come Vincent Kompany. È il sogno di ogni ragazzino lasciare una traccia nella storia del calcio". Rivela poi un curioso retroscena familiare legato a Clarence Seedorf, idolo di suo padre: "Mio papà era tentato di chiamarmi Clarence. È stato bello quando sono arrivato al Milan, Seedorf qui ha lasciato una grandissima storia".
Così sul futuro: "In tanti firmerebbero per restare molti anni in un club così importante". Infine, De Winter lancia una promessa in caso di scudetto: fare in bicicletta il tragitto da Milanello a Casa Milan. "Quando ero giovane ho fatto dei giri anche di due giorni con mio papà. In Belgio è molto normale andare in bicicletta, quindi sì, perché no?".