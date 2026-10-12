Conference League: il programma della prima giornata

Programma della prima giornata del girone unico di Conference League, in programma giovedì 15 ottobre. Alle 18.45: Egnatia (Alb)-Midtiylland (Dan) Mjallby (Sve)- Inter Escaldes (And) Cska Sofia (Bul)-Monaco (Fra) Hajduk (Cro)-Ajax (Ola) Riga (Let)-Kairat Almaty (Kaz) Universitatea Craiova (Rom)-Getafe (Spa) Kuopio (Fin)-Trebisonda (Tur) Lugano (Svi)-Stella Rossa (Ser) Panathinaikos (Gre)-Borac (Bos) Gand (Bel)-Aarhus (Dan) Alle 21: Hearts (Sco)-Nordsjaelland (Dan) Brann (Nor)-L. Red Imps (Gib) Sint-Truiden (Bel)- Iberia Tbilisi (Geo) Twente (Ola)-Thun (Sve) Brighton (Ing)-Kauno Zalgiris (LIt) Copenaghen (Dan)-Braga (Por) Friburgo (Ger)-Jablonec (Cec) Atalanta (Ita)-Pafos (Cip) (ANSA)