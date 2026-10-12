Europa League: il programma della seconda giornata

Programma della seconda giornata del girone unico di Europa League, in programma giovedì 15 ottobre. Alle 18.45: Torreense-Sunderland Celje-Omonia Lech Poznam-Leverkusen Sparta Praga-Lillestroem Salisburgo-Milan Union SG-Real Sociedad Az Alkmaar-H. Beer-Sheva Lione-Crystal Palace Alle 21: Nec-Levski Sofia Hoffenheim-Besiktas Celta-Juventus Jagiellonia-Ararat Bournemouth-Sturm Graz Rennes-Ofi Creta Dinamo Zagabria-Anderlecht Ferencvaros-Viktoria Plzen Marsiglia-Olympiacos Benfica-Celtic Classifica: Juventus, Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, Union SG, Ferencvaros, Benfica, Leverkusen, Ofi Creta, Bournemouth, Lione, Torreense, Olympiacos, Salisburgo, Omonia e Sunderland: 3 punti; Dinamo Zagabria, H.Beer-Sheva, Rennes e Sturm Graz: 1 punto; Jagellonia, Anderlecht, Lillestroem, Real Sociedad, Az Alkmaar, Celta, Levski Sofia, Celtic, Celje, Hoffenheim, Milan, Marsiglia, Ararat, Viktoria Plzen, Lech Poznam e Nec: 0 punti.