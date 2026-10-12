Figc, Malagò: "Mi aspetto candidatura da Serie A? Modestamente si"

"Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un'assemblea il 16 e credo sia doveroso che siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto". Così Giovanni Malagò, commissario della Figc, a margine dei Collari d'Oro al Cpo Giulio Onesti di Roma, sulla possibilità che la Serie A lo candidi alle prossime elezioni che si terranno il 14 dicembre. Poi, sulle parole di De Laurentiis che aveva dato, di fatto, l'appoggio a Malagò sottolinea come "Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultrà, ma lo ringrazio". Infine un pensiero sulla situazione della Figc e in particolare sulla delibera che riguarda il segretario: "Ovvio che se ne parli perche c'è una delibera. Detto questo per tempi e modi dovete avere pazienza, devo parlare con le persone interessate", conclude.