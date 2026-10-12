Champions League: il programma della seconda giornata

12 Ott 2026 - 11:15
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Programma della seconda giornata del girone unico di Champions League, in programma domani e mercoledì 14 ottobre alle 21. Domani: Sabah-Slavia Praga (alle 18.45) Lens-Sporting (alle 18.45) Viking-Bayern Monaco Galatasaray-Barcellona Villarreal-Napoli Lipsia-Psv Atletico-Manchester United Arsenal-Lilla Inter-Bruges -Mercoledì 14: Lask-Liverpool (alle 18.45) Feyenoord-Como (alle 18.45) Slovan-Stoccarda Shakhtar-Aek Atene Bodo/Glimt-Dortmund Betis-Porto Aston Villa-Fenerbahce Roma-Real Madrid Manchester City-Psg Classifica: Psg, Bayern, Barcellona, Manchester United, Como, Sporting, Stoccarda, Manchester City, Aston Villa, Lens, Betis, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal e Aek Atene: 3 punti; Roma, Shakhtar, Fenerbahce e Psv: 1 punto; Villarreal, Bruges, Lilla, Slavia Praga, Atletico, Inter, Lask, Napoli, Galatasaray, Viking, Porto, Lipsia, Feyenoord, Sabah, Slovan e Bodo/Glimt: 0 punti.

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