Milan, Pioli: "Manchester United favorito in Europa League, sarà una gara stimolante"

MILAN

Il commento del tecnico rossonero dopo il sorteggio degli ottavi

"Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione". Così Stefano Pioli commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che vedrà il Milan opposto al Manchester United. "Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia", ricorda il tecnico rossonero in una breve dichiarazione.

ROMA, PINTO: "PARTITA DURA"

"Sarà un partita difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago, Pinto ai microfoni del club dopo i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. "Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte - ha aggiunto il gm - e penso che questo dimostri quanto siano forti. Hanno un ottimo allenatore e di sicuro sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca ha una grande storia con lo Shakhtar". Tiago Pinto ha poi concluso: "In Europa League, come nelle competizioni nazionali, vogliamo migliorare le nostre prestazioni. Dobbiamo lottare fino in fondo per qualificarci, senza preoccuparci della finale di Danzica".