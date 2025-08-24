Giuntoli, non solo Napoli: oggi al Sinigaglia per Como-Lazio
24 Ago 2025 - 20:04
24 Ago 2025 - 20:04
Continua il viaggio di Cristiano Giuntoli per gli stadi d'Italia in questa prima giornata di Serie A. Avvistato ieri sugli spalti del Mapei Stadium per assistere dal vivo a Sassuolo-Napoli, l'ex ds della Juve è presente al Sinigaglia per Como-Lazio.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)